تواصل جهات التحقيق المختصة ، التحقيقات مع تاجر مخدرات ضبط بحوزته كمية من الأقراص والمواد المخدرة بقصد الإتجار في محافظة الجيزة.

التحقيق مع تاجر مخدرات سقط بـ 19 ألف قرص ترامادول في كرداسة

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، رصدت نشاط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذا من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته 19.300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش.

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.9 مليون جنيه تقريبا.

عامل متهم بانتحال صفة شرطي وسرقة سيارة سيدة بالجيزة

كما تستمع رجال مباحث الجيزة الي عامل متهم بانتحال صفة شرطي وسرقة سيارة سيدة بالجيزة، وذلك للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكان قسم شرطة حدائق أكتوبر بـ مديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من سيدة - مقيمة بدائرة القسم بسرقة سيارتها بطريق الفيوم بدائرة القسم.

وبالفحص وسؤال المبلغة مقيمة بدائرة القسم قررت أنه حال سيرها بالطريق بالسيارة ملكها قام أحد الأشخاص باستيقافها وسرقة سيارتها بأسلوب انتحال الصفة ولاذ بالهرب.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، وبحوزته (طبنجة صوت - السيارة المُبلغ بسرقتها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.