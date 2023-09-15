تفاصيل سقوط أخطر ديلر مخدرات بحوزته مضبوطات قاربت الـ 2 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عنصر إجرامى (له معلومات جنائية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (19,300 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية لمخدر الحشيش) .

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,940,000) واحد مليون وتسعمائة وأربعون ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وفي واقعة آخرى كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى من مسئولى أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تم التقابل مع (مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وقرر بأنه عقب تحصيله مبلغ مالى لتوريده بمقر الشركة المُشار إليها بالمكتب محل البلاغ، فوجئ بقيام " 3 أشخاص" وبحوزتهم "سلاح نارى وسلاح أبيض" بالإستيلاء منه على المبلغ المالى المُشار إليه وهاتفه المحمول.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "أحدهم مندوب بذات الشركة" - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (فرد خرطوش - مبلغ مالى - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة - سلاح أبيض "سكين" - هاتفين محمول "خاصين بالمجنى عليه") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وقرر أحدهم بأنه نظراً لعلمه بمواعيد توريد المبالغ المالية بشركة التوريد محل البلاغ ، إختمرت فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وفى سبيل ذلك إتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبمواجهة باقى المتهمين ، بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها.

بإستدعاء المبلغ تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.