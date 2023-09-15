نصبوا عليها.. تفاصيل سرقة أموال سيدة على يد أقاربها بالبساتين

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة، القبض على ثلاثة أشخاص بمحافظة القاهرة لقيامهم بالنصب على ربة منزل وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة في منطقة البساتين.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورد إخطارا إلى اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ربة منزل تفيد بتضررها من أشخاص مجهولين لقيامهم بالنصب عليها، والاتفاق معها على إعطائها قرض مالي نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم لتسليمها المبلغ المالى إلا أنها فوجئت -عقب توقيعها على إيصالات الأمانة-أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث البساتين، وتبين من إجراء التحريات تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص).

على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية مكبرة من ضباط مباحث البساتين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجنى عليهما").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حالياً خارج البلاد" وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها فى مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية.

وتابع أنه اختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجنى عليها" عقب علمهم برغبتها فى اقتراض مبلغ مالي وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.