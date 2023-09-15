الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بـ أسواق الصاغة.. وارتفاعه عالميا

الذهب
الذهب

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية  خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، واستقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية عند 2190جنية.

 

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق لاصاغة، وتاتي هذه الخدمة من الوفد خدمة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على المعدن الاصفر، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

txt

سجل مواجهات بايرن ميونخ وبايرليفركوزن في الدوري الألماني

txt

تعرف علي جدول مباريات سله الزمالك في بطولة قطر الدوليه

أسعار الذهب اليوم الجمعة في نهاية التعاملات

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم الجمعه عيار 24 خلال التعاملات المسائية عند 2509 جنيهًا.

 

سعر الذهب اليوم الجمعه عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم الجمعه عيار 21 خلال التعاملات المسائية عند 2190جنية.

 

اسعار الذهب اليوم الجمعه عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18 خلال التعاملات المسائية عند 1877 جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات المسائية عند 17620 جنية.

 

سعر الذهب العالمي ومؤشر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

بعد انخفاضات ملحوظة شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الخميس، بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية الهامة، تحولت الأسعار صوب الاتجاه الآخر، حيث يسجل الذهب ارتفاعات ملحوظة الآن، فيما تراجع مؤشر الدولار عقب صدور بيانات صينية هامة وارتفاع اليوان (العملة الصينية)، وهو الأمر الذي وفر دعمًا قويًا للمعادن الثمينة.

 

وارتفع سعر الذهب العالمي في العقود الآجلة بـ 0.84% إلى 1948.95 دولارا للأونصة، كذلك ارتفعت اسعار الذهب في العقود الفورية بـ 0.83% إلى 1926.58 دولار للأونصة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.16% إلى 104.882 نقطة أساس أمام سلة من 6 عملات رئيسية

مواد متعلقة

جماهير الأهلي تُزين ملعب مدينة الملك فهد الرياضية

سجل مواجهات بايرن ميونخ وبايرليفركوزن في الدوري الألماني

تعرف علي جدول مباريات سله الزمالك في بطولة قطر الدوليه

وزير التعليم العالي يبحث آليات دعم التعاون العلمي مع الصين

مصطفى بكري: التاريخ سيشهد للرئيس السيسي و"الناس برا بتقول يا بختكم به" (شاهد)

الجريدة الورقية