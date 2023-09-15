سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة بـ أسواق الصاغة.. وارتفاعه عالميا

أسعار الذهب.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في اسواق الصاغة المصرية، واستقر سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات المسائية عند 2190جنية.

وفي هذا لاسياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في أسواق لاصاغة، وتاتي هذه الخدمة من الوفد خدمة لحظية للوقوف على أخر المستجدات التي تطرأ على المعدن الاصفر، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الجمعة في نهاية التعاملات

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة عيار 24

استقر متوسط سعر الذهب اليوم الجمعه عيار 24 خلال التعاملات المسائية عند 2509 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعه عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم الجمعه عيار 21 خلال التعاملات المسائية عند 2190جنية.

اسعار الذهب اليوم الجمعه عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين عيار 18 خلال التعاملات المسائية عند 1877 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين خلال التعاملات المسائية عند 17620 جنية.

سعر الذهب العالمي ومؤشر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

بعد انخفاضات ملحوظة شهدتها أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الخميس، بعد صدور عدد من البيانات الأمريكية الهامة، تحولت الأسعار صوب الاتجاه الآخر، حيث يسجل الذهب ارتفاعات ملحوظة الآن، فيما تراجع مؤشر الدولار عقب صدور بيانات صينية هامة وارتفاع اليوان (العملة الصينية)، وهو الأمر الذي وفر دعمًا قويًا للمعادن الثمينة.

وارتفع سعر الذهب العالمي في العقود الآجلة بـ 0.84% إلى 1948.95 دولارا للأونصة، كذلك ارتفعت اسعار الذهب في العقود الفورية بـ 0.83% إلى 1926.58 دولار للأونصة، وعلى الجانب الآخر تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.16% إلى 104.882 نقطة أساس أمام سلة من 6 عملات رئيسية