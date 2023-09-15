سجل مواجهات بايرن ميونخ وبايرليفركوزن في الدوري الألماني

فيما يطلق عليه قمة مبكرة لتكسير العظام في الدوري الألماني( البوندزليجا ) يستضيف ملعب اليانز ارينا مواجهة القمة بين صاحب الملعب والجمهور بايرن ميونخ و بايرليفركوزن الساعي لاعادة امجاده هذا الموسم في المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة للدوري الألماني.

المباراة ستشهد صداما عنيفا بين الفريقين المتصدرين لقمة الدوري الألماني برصيد تسع نقطة من ثلاث مباريات ولا يفصلهما سوى هدف واحد يضع الزوار بايرليفركوزن في المركز الأول ثم اصحاب الملعب بايرن ميونخ في المركز الثاني .

قمة مبكرة

الفريق البافاري حامل اللقب ورغم تعثره في مباراة كأس السوبر امام لييبزيج وخسارته بثلاثة الا ان الفريق استعاد عافيته تماما في مباريات الدوري وحقق ثلاثة انتصارات متتالية على فيردر بريمن ثم اوجسبورج واخيرا تخطى احد فرق القمة بروسيا مونشنجلادباخ .

اما بايرليفركوزن بقيادة مدربه الأسباني تشافي الونسو فقد يقدم عروصا رائعا ونتائج ممتازة تعد امتدادا لما قدمه الفريق في الموسم الماضي حيث حقق هو الاخر ثلاث انتصارات على اندية تصارع على اللقب حيث فاز في أولى مبارياته على لييبزيج بطل السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم فوز مهم اخر على بروسيا مونشنجلادباخ وفي آخر لقاءاته فاز على الصاعد دارمشتاد ليضع نفسه في صدارة الدوري .



تاريخ لقاءات بايرن ميونخ وبايرليفركوزن

والتقي بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن عبر تاريخهما الطويل في الدوري الألماني في ٩٣ مباراة فاز بايرن ميونخ في ٥٦ مباراة و فاز بايرليفركوزن في ٢٠ مباراة وتعادلا في ١٧ مباراة وسجل بايرن ميونخ ١٨٦ هدف بينما سجل بايرليفركوزن ١١١ هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بايرن ميونخ فقد كان التفوق فيها كاسحا للفريق البافاري حيث فاز بايرن ميونخ في ٣٤ مباراة وتعادلا في سبع مباريات ولم يفز بايرليفركوزن سوى في أربعة مباريات وسجل بايرن ميونخ ١٠٤ هدف و بايرليفركوزن ٣٧ هدف

سجل اخر عشر مباريات بين بايرن ميونخ وبايرليفركوزن

٢ فبراير ٢٠١٨ بايرليفركوزن - بايرن ميونخ : ٣ / ١

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ بايرن ميونخ - بايرليفركوزن : ١ / ٢

٦ يونيو ٢٠٢٠ بايرليفركوزن - بايرن ميونخ : ٢ / ٤

٤ يوليو ٢٠٢٠ بايرليفركوزن - بايرن ميونخ : ٢ / ٤

١٩ ديسمبر ٢٠٢٠ بايرليفركوزن - بايرن ميونخ : ١ / ٢

٢٠ أبريل ٢٠٢١ بايرن ميونخ - بايرليفركوزن : ٢ / ٠

١٧ أكتوبر ٢٠٢١ بايرليفركوزن - بايرن ميونخ : ١ / ٢

٥ مارس ٢٠٢٢ بايرن ميونخ - بايرليفركوزن : ١ / ١

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ بايرن ميونخ - بايرليفركوزن : ٤ / ٠

١٩ مارس ٢٠٢٣ بايرليفركوزن - بايرن ميونخ : ٢ / ١