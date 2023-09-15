تعرف علي جدول مباريات سله الزمالك في بطولة قطر الدوليه

تنطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بطولة قطر الدوليه لكرة السلة التي يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك وبمشاركه 8 فرق الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي.

ويخوض سله الزمالك مبارياته في المجموعة بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي و ميرالكو بواتس الفلبيني.

وجاء موعد مباريات الزمالك كالتالي

الجولة الاولي

الاثنين

25/9/2023

الزمالك والأهلي الليبي

الجوله الثانيه

الثلاثاء

26/9/2023

الزمالك والعربي الكويتي

الجوله الثالثه

الأربعاء

27/9/2023

الزمالك وميرالكو بواتس الفلبيني

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.