الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف علي جدول مباريات سله الزمالك في بطولة قطر الدوليه

سلة الزمالك
سلة الزمالك

تنطلق في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري بطولة قطر الدوليه لكرة السلة التي يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك وبمشاركه 8 فرق الزمالك المصري- الحكمه البناني- بيروت البناني-الفتح المغربي-ميرالكو بواتس الفلبيني- دجله العراق-العربي الكويتي-الاهلي الليبي.
ويخوض سله الزمالك مبارياته في المجموعة بجانب كل من الاهلي الليبي والعربي الكويتي و ميرالكو بواتس الفلبيني.
وجاء موعد مباريات الزمالك كالتالي 
الجولة الاولي
الاثنين

25/9/2023
الزمالك والأهلي الليبي

الجوله الثانيه
الثلاثاء

26/9/2023
الزمالك والعربي الكويتي 
الجوله الثالثه 
الأربعاء 
27/9/2023
الزمالك وميرالكو بواتس الفلبيني

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.

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