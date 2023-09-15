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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق المحلية للمستهلك

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن.. شهدت أسعار الطيور خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية والمحلية استقرارًا ملحوظا، لتثبت على آخر معدلات سعرية لها منذ أمس الخميس، وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 122 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة في الأسواق المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة لدى المستهلك

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أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق المصرية

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 75 جنيهًا للكيلو وفقًا لسعر المستهلك.

 

أسعار الدواجن الحمراء اليوم للمستهلك

كما ثبت سعر الفراخ الحمراء اليوم للمستهلك ليسجل 110 جنيهات للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

أسعار الدواجن البلدي اليوم للمستهلك

وسجلت أسعار الفراخ البلدي اليوم استقرارًا وصل لنحو 122 جنيهًا للكيلو، ويختلف ذلك باختلاف المنطقة.

 

أسعار البانيه

وسجلت أسعار البانية استقرارًا لتصل لنحو 175 جنيهًا للكيلو.

 

وتجدر الإشارة إلى أن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، سبق وأكد في تصريحات سابقة له، أن سوق الدواجن هذه الفترة غير مستقر، لخروج بعض منتجي الدواجن من المنظومة، وهو ما يعني حدوث ندرة في الإنتاج، وبالتالي قلة في الطلب وبناء على ذلك هناك خياران إما أن ترتفع أسعار الدواجن، أو يظل الوضع كما هو.

 

كما شدد بضرورة زيادة المساحات المزروعة إلى 2 مليون فدان، لتكفي حاجة الإنتاج، لافتًا إلى استمرار عقد الاجتماعات مع رئاسة الجمهورية لمناقشة الأمور الخاصة بالزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في السوق.

 

علمًا أن منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والبالغ عددها نحو 1300 منفذ تطرح الدواجن المجمدة، علاوةً على أنواع أخرى من الطيور المجمدة، بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وبأسعار مخفضة حوالي 20% عن السوق الخارجي.

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