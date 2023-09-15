حبس تاجري مخدرات لاتهامهم بترويج الهيدرو ببدر

أمرت جهات التحقيق بمديرية أمن القاهرة، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ للإتجار في المواد المخدرة، حيث ضبطا وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمين بالدقهلية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كجم – 2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفين للتواصل بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اعترافات مالك إسطبل خيل.. تسبب فى إنهاء حياة عامل وإصابة 2 بالوراق

كما اعترف مالك إسطبل في الجيزة، أمام جهات التحقيق باعترافات جريمة مقتل عامل وإصابة 2 آخرين ، عقب توثيقها في مخزن خاص به لقيامهم بسرقة مبلغ مالي منه وهاتف محمول بـمنطقة الوراق، حيث أقر أنه كان يعتزم شراء ميزانين وأسطوانة أكسجين من متحصلات مسروقات.

وأضاف المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق، أن الضحايا من عمال جمع الكرتون في الشوارع وأن بينهم معاملات بيع وشراء، وعقب اتفاقه معهم على شراء المسروقات وإعطائهم المبلغ المالي، اكتشف سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول.

وتابع المتهم أمام جهات التحقيق؛ أنه حينما اكتشف سرقته، اتهمهم بالسرقة ووثقهم بالحبال عقب احتجازهم داخل المخزن الخاص به وانهال عليهم بالضرب وأجبرهم على إرشاده إلى المبلغ المالي والهاتف المحمول المسروق منه.

وكشف المتهم في اعترافاته، عن أنه عقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم متأثرًا بجراحه، وأنه اختلق واقعة قيام المصابين بالتعدي على الشخص المتوفي لإبعاد الشبهات عنه، ولكن رجال المباحث كشفوه.

وقد أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وكان اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، قد ورد إليه إخطار ببلاغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (مالك إسطبل خيل، كائن بدائرة القسم) أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام (شخصين) بالتعدي على (آخر) مما أدى لوفاته، فأمسك بهما وقام بتوثيقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ.

وبتنفيذ توجيهات مدير الأمن تم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر للتحري حول البلاغ، وكشف ملابساته، حيث تبين من التحريات التي أجراها فريق البحث عدم صحة الواقعة.

فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات الحادث أعاد مناقشة المُبلغ الذي اعترف باختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة عرضوا عليه شراء (2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز) كانت بحوزتهم من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالى المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول) فاتهمهم بالسرقة وقيدهم واحتجزهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليها منهم.. وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فاختمر في ذهنه اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مساءلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.