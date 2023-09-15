أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة لدى المستهلك

أسعار كرتونة البيض.. واصلت استقرارها خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد الارتفاعات التي شهدتها بعض الأنواع الأيام السابقة، كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ130 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار البيض بكل أنواعه خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

ولا تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة للمستهلك

البيض

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارًا للمستهلك، بين 128 جنيهًا لطبق البيض الأبيض، ونحو 135 جنيه للبلدي.

سعر البيض الأبيض للمستهلك

سجل سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم استقرارًا ليصل لنحو 128 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك استقرارًا وصل لـ130 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

أسعار البيض البلدي للمستهلك

كما سجلت أسعار البيض البلدي لدى المستهلك اليوم استقرارًا لنحو 135 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتستهدف الدولة المصرية في خطتها الإستراتيجية الطرق السليمة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة من خلال التعرف على كيفية استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.