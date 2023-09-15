موعد ورابط التسجيل في معرض "رؤية الإمارات للوظائف"

الإمارات.. بحث الكثيرون عن دولة الإمارات العربية المتحدة عقب إعلان تفاصيل معرض “رؤية الإمارات للوظائف”، المعرض الرائد في سوق العمل وتطوير المهارات والتواصل خلال شهر سبتمبر الجاري، الأمر الذي جعله يتصدر مؤشرات موقع جوجل اليوم.

موعد معرض رؤية الإمارات للوظائف

ومن المقرر إنطلاق فعاليات معرض التوظيف “رؤية الإمارات للوظائف”، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يستمر حتى 21 سبتمبر الجاري، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 100 شركة رائدة تتطلع لاستقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل لديها.

هدف معرض رؤية الإمارات للوظائف

ويهدف المعرض إلى:

دعم الشركات الرائدة في الدولة لتحقيق أهداف التوطين لديها، بالوصول إلى معدل نمو في التوطين بنسبة 2% في الوظائف المهارية قبل نهاية العام 2023، و إلى 10% بحلول نهاية عام 2026.

تطوير كفاءات المواطنين الإماراتيين وتوفير فرص وظيفية مناسبة لهم وبالتالي المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بالدولة وذلك بما ينسجم مع رؤية وتوجيهات الدولة في هذا الإطار.

توفير فرصة للمؤسسات والشركات المحلية والعالمية الرائدة للتواصل بشكل مباشر مع الكفاءات والمواهب الإماراتية الشابة.

يقدم المعرض منصة رائدة تجمع بين أصحاب العمل والمواهب والكفاءات الإماراتية الشابة لمساعدة المواطنين على إيجاد فرص وظيفية مناسبة.

تشجيع المواطنين الإماراتيين على تطوير خبراتهم وتوسيع دائرة علاقاتهم وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من توجيه وأدوات للارتقاء بمسيرتهم المهنية إلى أفضل المستويات.

معرض رؤية الإمارات للوظائف

ويتضمن جدول أعمال المعرض مجموعة من الجلسات النقاشية والعروض الحية لأكثر من 30 مواطناً من أصحاب التجارب الملهمة، وورش عمل تفاعلية، ومسابقات متنوعة.

مزايا معرض رؤية الإمارات للوظائف

وتمتاز الدورة الجديدة بالتالي:

توفير منصة التوظيف "توظف"، والتي تتيح للباحثين عن عمل والراغبين بتطوير مناصبهم الوظيفية الفرصة لإجراء مقابلات مدتها 15 دقيقة، مع الشركات المشاركة في المعرض للحصول على فرص وظيفية مناسبة لهم.

يقدم منصة "معاً لتمكينها"، وهي جلسات توجيهية للنساء الباحثات عن عمل، تشمل ورش عمل، وحلقات نقاشية يقودها عدد من الخبراء والمسؤولين التنفيذيين، الذين يتمتعون بدراية أعمق بالتحديات التي تواجه المرأة في رحلة البحث عن عمل.

يتواجد في المعرض هذا العام خبراء من منصة "لينكد إن"، وذلك لتمكين الشباب الإماراتي وتوجيههم حول كيفية تقديم أنفسهم بالصورة الأفضل عبر ملفاتهم الشخصية، وسيستضيف "Project You" ورش عمل وأنشطة مختلفة تهدف إلى رفع مستوى المهارات الأساسية المطلوبة من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل.

يتيح "رؤية الإمارات للوظائف" الفرصة لأكثر من 2000 طالب من أكثر من 30 مدرسة رائدة في الدولة لتقديم إبداعاتهم، واستعراض مهارات حل المشكلات، وعرض رؤيتهم لمستقبل أكثر استدامة من خلال عدد من المسابقات التي تتناول موضوع الاستدامة.

رابط التسجيل في معرض رؤية الإمارات للوظائف

ولكل من يرغب في التسجيل بمعرض "رؤية الإمارات للوظائف 2023"، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، عليه زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.ruyacareers.ae/.