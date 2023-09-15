سعر الفول اليوم الجمعة لدى المستهلك.. طبق الغلابة بكام

اسعار الفول.. سيطر الاستقرار والثبات السعري على أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء اليوم الجمعة في الاسواق المصري لدى المستهلك، وحقق سعر الفول البلدي استقرارًا بنحو 38 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفول خلال تعاملات اليوم الجمعة" وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

ويعد سعر الفول البلدي، من الكلمات التي تتصدر باستمرار محركات البحث، إذ يعد من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وبالتالي تواصل «أسواق للمعلومات»، رصد أسعار الفول البلدي والمستورد اليوم الجمعة 15-9-2023 خاصة أن الفول يعتبر من الحبوب التي لا غنى عنها وخاصةً في مصر وذلك بسبب اعتباره مكون أساسي في وجبة الإفطار المعتادة لكافة المواطنين، ولذلك يتابع الجميع الأسعار المتداولة للفول يوميًا، وجاءت على النحو التالي:

سعر الفول اليوم الجمعة لدى المستهلك

الفول

سجل سعر الفول البلدي استقرارًا بنحو 38 جنيهًا للكيلو.

بينما ثبت سعر الفول المستورد اليوم لـ 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم لدى المستهلك

وسجلت أسعار العدس بجبة استقرارًا نحو 46 جنيهاً للكيلو.

كما استقر سعر العدس المستورد بنحو 46 جنيهاً للكيلو.

ورغم حالة الاستقرار الذي يشهدها سعر الفول اليوم، إلا أنه قد يفاجئ المصريين بالارتفاع المعتاد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وبناءً على تلك الأسعار، نرصد معكم الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي في بعض الأحيان سواء كانت في أسواق البيع بالتجربة، أو أسواق البيع بالجملة وتتضمن تلك الأسباب الآتي:

ومن أسباب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي، تراجع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الفول البلدي بفارق يقدر بنحو ثلاثين ألف فدان، إلى جانب الاهتمام والتوسع في زراعة محاصيل آخرى كالقمح، وغيرها، مما يؤثر على المحصول الوارد من الفول وبالتالي يؤثر على سعره المتداول، وأيضًا الاعتماد الأكبر للفترات الحالية سوف يكون على استيراد الفول من الخارج وليس على زراعته بنفس القدر السابق وذلك يعد عامل لزيادة سعره.