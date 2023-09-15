سعر الدينار الكويتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي.. حالة من الاستقرار شهدتها أسعار الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الـATM، نظرًا لغلق البنوك والبنك المركزي المصري اليوم الجمعة لبداية اليوم الأول للإجازة الرسمية، وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 99.67 جنيه للشراء، مقابل 100.01 للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم في مصر، وجاء سعره بعد ثباته اليوم الجمعة على النحو الآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الجمعة

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهر موقع البنك الأهلي المصري وصول سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية عند 99.67 جنيه للشراء، مقابل 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

عرض مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستويات 98.09 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر عند مستوى 99.67 جنيه للشراء، مقابل 100.01 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

أمام الجنيه المصري بفروع بنك القاهرة عند مستوى 100.04 جنيه للشراء، مقابل 100.29 للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أمام الجنيه المصري ببنك التعمير والإٍسكان إلى مستوى 96.99 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم مصر

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بموقع بنك بلوم الإلكتروني عند مستوى 95.54 جنيه للشراء، مقابل 100.53 للبيع.

سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي الكويتي – مصر

عرض البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عند مستوى 97.82 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر العملة الكويتية في بنك قطر الوطني الأهلي

أبقى بنك قطر الوطني الأهلي QNB على سعر الدينار الكويتي أمام العملة المصرية عند 99.85 جنيه للشراء، مقابل 100.34 للبيع.

سعر عملة دولة الكويت في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي داخل بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري عند مستويات 96.03 جنيه للشراء، مقابل 102.51 للبيع.