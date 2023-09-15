شاطئ بورسعيد يعود لطبيعته تدريجيا بعد إنتهاء ظاهرة الطحالب المسممة

أكد الدكتور حسين رشاد مدير محمية أشتوم الجميل ببورسعيد التابعة للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية أن ظاهرة إنتشار الطحالب الخضراء على سطح مياه البحر المتوسط أمام شواطئ بورسعيد تحدث لأول مرة فى المدينة ، وأن هذا الأمر حدث منذ أسبوع ، وقمنا بعمل اللازم فورا وماتم من نفوق أسماك كانت كميات صغيرة وتم السيطرة على الموقف تدريجيا ، وبدأت الأمور تعود لطبيعتها بالنسبة للطحالب الخضراء وبالنسبة لنا كباحثين هذه الظاهرة إنتهت خطورتها ، ونطمئن المصطافين أن مياه بورسعيد نظيفة حاليا ونراقب الموقف أولا بأول من خلال فرق المحمية وجهاز شئون البيئة .

كما قام قسم علوم البحار بكلية العلوم جامعة بورسعيد بعمل مسح آخر لشاطئ البحر تلك الظاهرة وأكد فى تقريره أن الأمور آمنة – حاليا - ولا تدل علي وجود أية ملوثات بالإختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من المياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية ، أما ظهور"زبد البحر"هو نتيجة طبيعية تؤكد أن البحر يقوم بتنظيف نفسه وهذا شيئ لا يتدخل فيه بشر ولكن هذا العام جاء بصورة كبيرة وملفتة للأنظار وهو ما أثار حفيظة البعض وأدى لتخوفات من المواطنين وهذا أمر طبيعى لأن أية تغيرات فى خواص المياه يحدث نوعا من الخوف لدى المواطنين .

وكان تقرير للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية التابع للإدارة المركزية للكوارث والحوادث البيئية بقطاع حماية الطبيعة وجهاز شئون البيئة بوزارة البيئة قد كشف عن وجود كارثة بيئية على شاطئ بورسعيد بوجود مياه خضراء محملة بالطحالب على على طول الشاطئ ، مما يسبب فى نفوق الأسماك والطيور المائية ومن الممكن أن تصل للإنسان، وكشف التقرير مكافحة هذه الطحالب ومنع مصدر الصرف الصحي والزراعي المسبب لإزدهار الطحالب وتشتيت التجمعات الطحيلبية وسحبها ومنع الصيد خلال تلك الفترة ومنع المواطنين من نزول مياه البحر حتى يتم التعامل مع هذه الكارثة البيئية خاصة أن خطورة هذا السم الموجود فى الطحالب الخضراء يتسبب فى نفوق الأسماك الصغيرة والطيور المائية ولو دخلت هذه الكائنات في السلسلة الغذائية ووصلت للإنسان سوف تسبب مشاكل صحية كبيرة .