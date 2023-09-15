محافظ الشرقية يشدد بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات المخالفة

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية، أو محاولة للبناء من دون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذاً للتوجيهات، تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة بلبيس من إزالة حالتين تعدي بالدبش الابيض على مساحة 650 متر بعزبة أبو يونس التابعة لمدينة بلبيس، وبالوحدة المحلية بغيتة تم تنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحه ٢٠٠متر بطريق العاشر من رمضان، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق من فك شدة خشبية لصبه دور ثاني علوي بناحية الصالحية الجديدة.

وفي مدينة منشأة أبو عمر تم تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لشدة خشبية لمنزل مقام بالمخالفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبه المخالف.

وفي مركز مشتول السوق تم ازالة سور بالدبش الابيض والأسمنت أقيم على الأرض الزراعية بالمخالفة، بقرية الجيزاوية دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد من فك شدة خشبية عبارة عن دور ثالث علوي بقرية القطاوية وعزبة تل شمنديل بالقطاوية دون الحصول على تصريح بناء داخل الكتلة السكنية، كما تم ازالة 4 حالات تعدي بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية بمساحه 60 متر عبارة عن مباني دبش بالشيخ جبيل، وإزالة أسوار طولية بمساحات مختلفة بإجمالي أطوال 180 متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو كبير بعزبة البحاروة تم إزالة تعدي بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بمساحة 600 متر علي أرض إصلاح زراعي، وتمت الإزالة بالكامل وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإعلانات والإشغالات المخالفة، وكذلك الباعة الجائلين والمفترشين ببضائعهم بحرم الطريق والزامهم بالأماكن المخصصة لهم لتقليل الزحام والتكدسات المرورية، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون وحفاظاً على الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شهدت شوارع حي أول الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات المخالفة بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض، وميدان عرابى، وميدان التحرير، ونفق المشاة بالمحطة، الجلاء، وذلك من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين العاصمة.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع وادي النيل، والجبانة، وقسم حسن صالح، حيث تم إزالة الكتل الخرسانية الموجودة بالشارع والتي تتسبب في إعاقه حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، شهد شارع عبد العزيز علي حملة لرفع الاشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات لإحدى محلات بيع الخضار والفاكهة، وذلك لتعديه على الرصيف العام فضلا عن تراكم مخلفات البضائع أمام المحل بشكل غير حضاري.

وشنت رئاسة مركز ومدينه بلبيس حملة إشغالات موسعة بعدد من شوارع مدينة بلبيس، لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على حق المواطن وتحقيقًا للسيولة المرورية بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية لمدينة بلبيس.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع الإشغالات المخالفة شملت شوارع سعد زغلول، وهندسه الرى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شهدت شوارع مدينة ديرب نجم حملة لرفع الاشغالات، وأسفرت عن التحفظ على المضبوطات وتنظيم الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر، وشارع ٢٣ يوليو، والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق لتحقيق الانضباط بالشوارع.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة إشغالات مكبرة بالشارع الرئيسي بمدينة الحسينية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

ويذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كلف رضا بكرى، رئيس حي أول الزقازيق، برفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية بنطاق الحي، وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والتي تتسبب فى الإعاقة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، فضلًا عن إلزام أصحاب المحال بعرض بضائعهم داخل المساحات المخصصة لمحالهم وعدم عرضها بالطريق العام.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بشن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم أول الزقازيق، بحضور اللواء وليد عابدين، مساعد مدير أمن الشرقية، والعميد زكريا سعد، مدير إدارة شرطة المرافق، والعميد مصطفى رشاد، مأمور قسم أول الزقازيق، ورضا بكري، رئيس حي أول.

أوضح رئيس حي أول الزقازيق أن الحملة شملت رفع الإشغالات المخالفة والبلدورات والأرصفة والتلتوارات والحواجز الحديدية والتندات المخالفة لتوسعة شارعي الجيش ولمومبو وميدان عرابى أمام حركة المارة، وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.