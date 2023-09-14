عاجل
الزراعة تكشف تفاصيل الإفراج عن الأعلاف (فيديو) مستشارة أوباما السابقة تعلق على التهم الموجهة ضد بايدن (فيديو) العاصفة دانيال دمرت 30% من درنة والأمراض تهدد الليبيين (فيديو9 آلام أسفل الظهر..تعرف على متلازمة "ذيل الفرس"
الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة على حريق داخل مخزن أخشاب في الجيزة

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية وكميات من الأخشاب في الجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه. 

اقرأ ايضاً: السيطرة على حريق في مخبز آلي بالإسماعيلية


 

txt

نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ

txt

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى الجيزة وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.

مواد متعلقة

القبض على عاطلين بـ 150 جرامًا من الشابو

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة القرية السياحية

الداخلية تستقبل زيارة المكتب العربي لشؤون المخدرات 

ضبط 4 أشخاص متهمين بالاتجار في العملة بأسيوط والجيزة

الإيقاع بـ 8 سارقين في حملة أمنية بالقاهرة

في إطارمبادرة حياة كريمة.. الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظة بورسعيد

الداخلية تشن حمالات لضبط الأمن العام

القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين..وضبط 76911 مخالفة مرورية متنوعة
الجريدة الورقية