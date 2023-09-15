الأمم المتحدة تُحذر من فيضانات مفاجئة في اليمن

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) من حدوث فيضانات مفاجئة ستؤثر على أكثر من 6 آلاف شخص في عدد من المناطق الداخلية لليمن خلال الأيام القادمة.



وقالت نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية والصادرة عن "الفاو" - أوردتها قناة اليمن الفضائية - "‏رغم التوقعات بانخفاض كبير في مستوى هطول الأمطار، إلا أنه سيستمر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الغربية من البلاد حتى نهاية سبتمبر الجاري، والتي من المحتمل أن تتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة قد تؤثر على نحو 6,500 شخص".

وأضافت النشرة أنه من المتوقع أن يتعرض حوالي 4 آلاف شخص للخطر في المسقط المائي لوادي زبيد في كل من محافظتي إب والحديدة، جراء الفيضانات، خاصة في المناطق المنخفضة التي تعاني من سوء تصريف مياه السيول ، مشيرة إلى أنه من المتوقع، أن تشهد الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور (على الحدود بين محافظتي حجة والمحويت) فيضانات مفاجئة متفرقة، قد تؤثر على حوالي 2,500 شخص.

ودعت المنظمة الأممية، الإدارات المختصة بالطوارئ إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة في هذه المناطق للتخفيف من حدة التأثيرات التي قد تتسبب بها الفيضانات، خاصة فيما يتعلق بحماية المجتمعات الزراعية الضعيفة والنازحين داخلياً.

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