مالك إسطبل يتعدى على 3 أشخاص بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم أنه حال حضوره لمحل عمله إكتشف قيام شخصين بالتعدى على آخرمما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وبإعادة مناقشة المُبلغ إعترف بإختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة عرضوا عليه شراء 2 ميزان وإسطوانة بوتاجاز كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالى المتفق عليه إكتشف سرقة مبلغ مالى - هاتفه المحمول فإتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم وإحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب ، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فإختمر فى ذهنه إختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته ، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إتهم المُبلغ بإحداث إصابته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.