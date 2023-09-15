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الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مالك إسطبل يتعدى على 3 أشخاص بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم أنه حال حضوره لمحل عمله إكتشف قيام شخصين بالتعدى على آخرمما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بإيثاقهما داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

 

وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وبإعادة مناقشة المُبلغ إعترف بإختلاقه للواقعة وقرر أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه فى مجال الخردة عرضوا عليه شراء 2 ميزان وإسطوانة بوتاجاز كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالى المتفق عليه إكتشف سرقة مبلغ مالى - هاتفه المحمول فإتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم وإحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب ، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

 

وعقب ذلك اكتشف وفاة أحدهم فإختمر فى ذهنه إختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته ، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم وأمكن ضبطه وبمواجهته إتهم المُبلغ بإحداث إصابته ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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