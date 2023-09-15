بوتين يؤكد: روسيا لن ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلًا: "إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة".

وأشار بوتين ـ خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إلى أن حوالي 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفا في الوقت نفسه المزاعم الغربية حول "قبول متطوعين من كوريا الشمالية" للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ "الهراء".

وردا على سؤال حول التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن أن أوكرانيا والولايات المتحدة "ترقصان التانجو يوما ما"، قال الرئيس الروسي إن "الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات".

وفي وقت سابق، قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية، إن الأوكرانيون عطلوا واحدة من بين 4 غواصات روسية تنطلق منها صواريخ كروز، مضيفة: أسطول البحر الأسود الروسي فقد واحدة من غواصات الأربع، وهي"روستوف"، التي لعبت دورا بارزا في قصف أوكرانيا بصواريخ كروز.

وقالت أوكرانيا، إنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت نظاما متطورا للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم، مؤكدة أنها ألحقت أضرارا جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور عبر تليجرام: إنه أصاب سفينتي دورية روسيتين بجنوب غرب البحر الأسود، مما ألحق بهما "أضرارا" في هجوم صباحي، ويشير الموقع الجنوبي الغربي للهجوم إلى قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف روسية بعيدة عن سواحلها.

وبينما تباطأ هجوم كييف المضاد في الجنوب والشرق بسبب حقول الألغام والخطوط الدفاعية الروسية، تصاعد القتال في منطقة البحر الأسود حيث تفرض روسيا حصارا فعليا على الصادرات الأوكرانية المنقولة بحرا.

وتهاجم الطائرات المسيرة الروسية بانتظام البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على امتداد نهر الدانوب، وهو طريق تصدير بديل حيوي لمنتجة الحبوب الرئيسية، وتستخدم أسطولها في البحر الأسود لإطلاق الصواريخ على أهداف أوكرانية من بعيد.

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