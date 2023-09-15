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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مطاردة هوليوودية في البحر وضبط أطنان من المخدرات (فيديو)

تهريب مخدرات
تهريب مخدرات

تمكنت عناصر من البحرية الكولومبية من ضبط أطناناً من المخدرات قبالة جزيرة سان أندريس الكاريبية، بعد مطاردة في عرض البحر.

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القبض على عاطل مُتهم في 6 قضايا مخدرات ببنها

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منهم 3 تجار مخدرات.. القبض على أربعة مجرمين بعد مقاومة الأمن بأسيوط

وأظهرت لقطات تلفزيونية، نشرتها قناة “العربية” اليوم الجمعة، لحظات درامية طاردت خلالها البحرية الكولومبية، مجموعة من المهربين في عرض البحر قبل أن تضبط 3 أطنان من المخدرات.

عقوبات الاتجار بالمخدرات

تعتبر كولومبيا من أكبر منتجي ومصدّري المخدرات في العالم، وقوانين المخدرات تنص على أن الاتجار بالمخدرات يُعتبر جريمة جنائية، وتتوقف العقوبة على عدة عوامل، بما في ذلك نوع المخدرات وكميتها ودور المتهم في الجريمة.

وتتضمن العقوبات السجن، إذ قد يحكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة، وتختلف مدة السجن حسب خطورة الجريمة ودور المتهم في شبكات تجارة المخدرات.

والغرامات المالية: قد تفرض غرامات مالية كبيرة على المتهمين بالاتجار بالمخدرات، وتعتمد حجم الغرامة على نوع المخدرات وكميتها.

والمصادرة: يمكن أن يتم مصادرة أموال وأصول وممتلكات المتهمين التي يمكن ربطها بأنشطة الاتجار بالمخدرات.

العقوبات الإضافية: قد تشمل العقوبات الإضافية حظر السفر أو قيود على الأنشطة التجارية أو الاحتجاز الاحترازي للأموال.

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