القبض على عاطل مُتهم في 6 قضايا مخدرات ببنها

نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها.

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كما تضم ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.