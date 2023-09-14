عاجل
العاصفة دانيال.. الجالية المصرية تفقد رقم ضخم في ضحايا كارثة ليبيا
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عاطل مُتهم في 6 قضايا مخدرات ببنها

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية من ضبط عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا "مخدرات وابتزاز" لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها.

 

اقرأ أيضًا:  خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها

txt

نهب الآثار.. جريمة عابرة للتاريخ

txt

جريمة تزوير العملة..القانون يردع هوس جمع المال الحرام


 

كما تضم ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين" وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول. 

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

مواد متعلقة

الإيقاع بعصابة سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر

رصد 2220 عبوة سجائر مجهولة المصدر

رصد مخدرات بـ3 ملايين جنيه خلال حملة أمنية

تحرير 2401 مخالفة امتناع عن تركيب الملصق الإلكتروني

"الداخلية" تصدر قرارا جديدا بشأن تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب

لمدة شهر .. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة ( كلنا واحد) لتوفير المستلزمات المدرسية

"الداخلية" توضح تفاصيل إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد شقيقها

2609 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
الجريدة الورقية