منهم 3 تجار مخدرات.. القبض على أربعة مجرمين بعد مقاومة الأمن بأسيوط

داهمت قوات الأمن في مديرية أمن أسيوط مقرًا تستخدمه عصابة إجرامية وتمكنت من ضبط أربعة أفراد خطيرين كانوا يتاجرون في المواد المخدرة. وقد أطلق المتهمون النار على قوات الشرطة أثناء محاولتها القبض عليهم، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم.

ووفقًا للمعلومات التي أكدها ضباط المباحث الجنائية ومباحث المخدرات، كانت هناك معلومات حول تواجد أربعة أفراد إجراميين خطيرين، وثبتت تهمة ثلاثة منهم في قضايا تتعلق بحيازة سلاح غير مرخص وقتل وتجارة المخدرات. وكان أحدهم مطلوبًا للتنفيذ بالسجن المؤبد في قضية مخدرات. ينحدرون جميعًا من دائرة مركز شرطة الفتح في أسيوط.

بعد تنظيم الإجراءات اللازمة، قامت القوات بتحديد موقع العصابة وعندما اقتربت منهم وجدوا أنفسهم مهاجمين بإطلاق النار من قبل المجرمين. ومع ذلك، تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط العصابة. وعُثر بحوزتهم على كمية كبيرة من المخدرات، بلغ وزنها 3,100 كيلو جرام من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى كمية من المخدر المعروف بالآيس وعدد من الأقراص المخدرة. وتم ضبط بندقية آلية واثنين من الأسلحة المحلية وعدد من الطلقات، إضافةً إلى مبلغ مالي ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمحاربة جرائم تجارة المخدرات وضرب عصابات الجريمة المنظمة في البلاد. وتم نقل المتهمين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية ضدهم، بينما تم تحفظ المضبوطات لاستخدامها كأدلة في التحقيقات الجارية. ونؤكد من جانبنا أن الجهود الأمنية ستستمر في مواجهة الجريمة وضمان أمن المجتمع.