إضراب 13 ألف عامل بمصانع السيارات في أمريكا

اضربت نقابة العاملين (13 ألف عامل)، في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة، في ثلاثة مصانع، بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن عقود العمل الجماعية الجديدة.

مصانع السيارات في أمريكا:

أعلن شون فين، رئيس نقابة "عمّال السيارات المتّحدين"، أن الإضراب سيبدأ في ثلاثة مصانع، بواقع مصنع من كل مجموعة، (جنرال موتورز وستيلانتس وفورد)، داعيًا العمال في بقية المصانع للاستعداد للانضمام إلى هذا الإضراب إذا ظلّت الشركات على رفضها لمطالب النقابة.

وقال: "سنضرب عن العمل في المصانع الثلاثة الكبرى في الوقت نفسه. نحن نطلق استراتيجية جديدة.. سندعو مصانع للإضراب (..) الليلة سندعو ثلاثة مصانع.. إذا لم نتوصّل إلى اتفاق خلال الساعتين المقبلتين".

وأضرب 13 ألف عامل بالفعل، بعد فشل المحادثات بين النقابات والشركات، والمصانع الثلاثة التي حددتها النقابة لإطلاق هذا التحرك الاحتجاجي مخصّصة لتجميع السيارات، وهي مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل (ميسوري)، ومصنع ستيلانتيس في توليدو (أوهايو)، ومصنع فورد في واين (ميشيغان). ويبلغ إجمالي عدد العاملين في المصانع الثلاثة والمنضوين في النقابة حوالى 12,700 عامل.