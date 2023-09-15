موعد ومكان جنازة وعزاء والد الفنان محمد مهران

أعلن الفنان محمد مهران، وفاة والده، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك.

وكتب الفنان محمد مهران عبر صفحته، قائلا: "توفي إلى رحمة الله والدي جمال محمود مهران، وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

آخر أعمال الفنان محمد مهران

يذكر ان خاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني بمسلسلين وهما : " حضرة العمدة" بطولة روبي، أحمد رزق، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، سيميحة أيوب، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وتدور أحداث المسلسل حول طمعًا في سيطرة العائلة على قرية تل شبورة، يقنع جلال - ابنة عمه صفية، الأستاذة الجامعية الأرملة، بتولي منصب عمدة القرية، ومن ثم تواجه صفية مشاكل لم تكن في حسبانها.

وايضًا مسلسل " المداح3.. أسطورة العشق "، بطولة حمادة هلال، محمد رياض، هبه مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث مسلسل المداح 3، حول بعد ساعات من ولادة طفله، يجد صابر المداح نفسه على وشك خوض حرب جديدة مع الجن، حيث يشكل ابنه خطرًا كبيرًا على حياة صابر ومن حوله.