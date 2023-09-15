عميدة طب الأزهر: نسعى جاهدين للارتقاء بالخدمات الطبية والبحث العلمي

أكدت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات بالقاهرة رئيس المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب، سعي الكلية بخطوات حثيثة من أجل الارتقاء بالواقع العلمي والبحثي؛ تنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث المشترك لكليات الطب بجامعة الأزهر الذي يقام تحت عنوان: (الرؤية الصحية لمصر2030م) ويقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

ورحبت عميدة كلية الطب بجميع المشاركين في المؤتمر من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ووجهت الشكر لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً للدعم الكبير الذي جعل هذا المحفل العلمي ملتقى سنوي للتكامل بين قطاعات الطب، وبفضل هذا تحقق التكامل والتوافق نحو رؤى مستقبلية تتواكب مع خطة الدولة المصرية 2030م.

واستعرضت عميدة الكلية رئيس المؤتمر ما تحقق من إنجازات؛ حيث كانت كلية طب البنات أول كلية تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014م، تلا ذلك أيضًا حصول الكلية على شهادة تجديد الاعتماد، والآن نحن بصدد الاعتماد الثالث، بجانب ذلك تم تطبيق نظام الساعات المعتمدة، مما جعل الكلية قبلة تعليمية للوافدين من مختلف دول العالم قاصدين التعليم في جامعة الأزهر عن جامعات أوروبا وأمريكا، ولم تقف كلية طب البنات عند هذا بل سعت نحو الريادة والتميز حتى حصلت على شهادة الأيزو ( 2018/ 21001) في الإدارة وجودة التعليم ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، كما تم تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية محليًّا ودوليًّا.

كما استعرضت عميدة الكلية جهود كبيرة قامت عليها الكلية، ومنها: تنظيم وحدة التعليم الطبي بالكلية لمؤتمر التعليم الطبي الدولي الذي ناقش آليات التميز في تقديم الرعاية الصحية، وشاركت الكلية في المؤتمر الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة الذي عقد برعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجانب المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بالاشتراك مع لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة لتنظيم عديد من المعارض بالتعاون مع وزارة التضامن.

وأضافت عميدة الكلية أنه تم عقد الاتفاقيات وتقديم البرامج التدريبية وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وجامعة أوسلو الدنماركية، وتم تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على شهادة الصحة الإلكترونية لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية.

كما تم افتتاح أعمال التطوير والتجديد ورفع الكفاءة داخل مختلف الأقسام بمستشفى الزهراء الجامعي، وتم افتتاح وحدة المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبحضور ممثلين عن سفارتي: كوريا والدنمارك؛ انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2030م التي اعتمدها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن طب البنات لم تقف عند هذا بل ساندت وشاركت في جميع المبادرات الرئاسية، ومنها: (حياة كريمة) و(قدم صحيح)، بجانب المشاركة في مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأيضا تم تطوير مبني الكلية وبعض المدرجات والكنترولات والمعامل وافتتاح العيادة الطبية وجار تجهيز قاعة الاحتفالات بدعم من قيادات الجامعة، إضافة إلى ذلك تم إنشاء وحدة الصيدلة الإكلينيكية، وتفعيل العمل بأقسام الرعاية والباطنة والقلب والتخدير والأطفال.

وأضافت أنه تم توقيع عديد من بروتوكولات التعاون مع بعض الجامعات لتدريب أطباء الامتياز في كليات الطب البشري وطب الأسنان في مستشفى الزهراء الجامعي شملت: (الجامعة البريطانية - جامعة مصر الدولية - جامعة المستقبل - الجامعة الروسية - الجامعة الحديثة - جامعة سيناء) وجار الانتهاء من مشروع التحول الرقمي الشامل ومنع التوريق نهائيًّا بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، رفعًا للمنظومة الطبية والإدارية، كما تم العمل علي تطوير البنية التحتية عن طريق إنشاء عدد 696 نقطة اتصال على مستوى مستشفى الزهراء الجامعي، بجانب 15 نقطة لاسلكي يتم ربطهم ببعض بإجمالي عدد نقاط وصل إلى 711 نقطة اتصال.

وفي الختام وجهت عميدة الكلية رئيس المؤتمر خالص الشكر لكل من أسهم في سبيل تحقيق هذه الطفرة الشاملة سواء في مستشفى الزهراء الجامعي أو كلية طب البنات بالقاهرة.