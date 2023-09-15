"تريلا" حلمية الزيتون تدهس شاب وتحطم عشرات السيارات

شهد ميدان الحلمية بمحافظة القاهرة، مع بداية يوم الجمعة، حادث مروع حيث اصطدمت سيارة نقل "تريلا"، بعشرات السيارات، ودراجة نارية، مما اسفر عن مصرع شاب كان يستقل الدراجة النارية، وتفحم إحدى السيارات الملاكي، وتهشم باقي السيارات.



تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطار من اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث المديرية، بتصادم بين سيارة نقل ثقيل بعدد كبير من السيارات في حلمية الزيتون، ومصرع شاب واشتعال النيران في إحدى السيارات، والسيطرة على النيران سريعا، وتم نقل جثمان المتوفي للمستشفى.

انتقلت قوة من شرطة قسم حلمية الزيتون، وتم ضبط قائد السيارة النقل، والتحفظ على كاميرات المراقبة، لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

قال عدد من شهود العيان، أن السيارة المتسببة في الحادث كانت، قادمة من اتجاة مصر الجديدة من أعلى الكوبري وكانت باتجاهها إلى المطرية، ولم يستطع قائد السيارة السيطرة على سرعتها، وفور اصطدامة بالسيارات اشتعلت النيران في إحدى السيارات، وتجمع قائدي السيارات الاخرى بطفيات الحريق والسيطرة على النيران.

أخطرت النيابة العامة بالحادث، وأحيل السائق المتهم للنيابة، للاستماع إلى اقواله، وتم انتداب المعمل الجنائي والفني، لمعاينة السيارة المتسببة في الحادث.