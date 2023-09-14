إصابة سيدة في حادث سير بالعريش

وقع حادث سير، اليوم الخميس، في منطقة الريسة بالعريش، وذلك بعد اصطدام سيارة بسيدة في الطريق، واستقبل مستشفي العريش العام االسيدة مصابة فى حادث سير بالعريش.

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وتلقت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا باصطدام سيارة بالسيدة "أ ظ ن" 55 عامًا، فى منطقة الريسة بمدينة العريش، حيث أسفر الحادث عن إصابتها بكدمة شديده بالظهر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسد، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقتٍ لاحقن كانت مستشفى سوهاج الجامعى قد أبلغت بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم عقب حجزهم بقسم طوارئ الحوادث بالمستشفى.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية كوم بدار عقب اختلال عجل القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ر. ش . ر 42 سنة بغيبوبة تامة، وإصابة م . ن . خ 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة ك . م . ح 48 سنة باشتباه كسر بالذراع.

تم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة