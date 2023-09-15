ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي وهذا الفارق الأبرز

تحدث روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن الفارق بين اللاعب المصري والبرازيلي، وما الذي يميز لاعب السامبا عن غيره، وما هو السبب الذي جعله يوافق على تدريب المنتخب المصري تحت 23 عام.

ميكالي: اللاعب المصري يشبه البرازيلي

وقال ميكالي عن الفارق بين البرازيل ومصر: "اللاعب المصري جيد جدًا وبه بعض الملامح من اللاعب البرازيلي، وهو السبب الذي جعلني أقبل عرض تدريب الفراعنة".

أضاف ميكالي عن الذي يميز اللاعب البرازيلي عن المصري: "في البرازيل الكرة مثل عقيدة دينية وكل ثانية يولد لاعبًا جديدًا، وهناك عدد كبير جدا من اللاعبين في البرازيل والذي يجعلك تكون 4 منتخبات وليس فريق واحد، لكن هنا في مصر الموضوع أقل".

أكمل مدرب منتخب مصر الاولمبي: "ما يحزنني هو عدم قدرتنا على إقامة معسكر كل شهر للمنتخب، هذا ما أريده، لكن ما يعوضنا عن ذلك هو أن اللاعب المصري يستوعب المعلومات سريعا جدا وهو ما يسعدني في التعامل معه".

اختتم ميكالي تصريحاته في هذا الشأن: "مصر بها قوة كبيرة، وأنه من خلال العمل الجاد والإلتزام سنقدر على هزيمة أي منتخب ولن نخاف من منافس".