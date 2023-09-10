صحة سوهاج تناقش سير العمل بالوحدات الصحية

ترأس اليوم الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية بحضور د محمد عاطف مدير إدارة الرعاية الأساسية و ا. ممدوح محمدين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية الصحة الإجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج، وذلك لمناقشة سير العمل بالوحدات المختلفة و تقيم أداء الفرق الطبية بها وفقاً للخطط الموضوعة .

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الصحة علي إلتزام الأطقم الطبية بالتواجد بالوحدات و وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين، منوهاً الي تكثيف مرور فرق التفتيش علي جميع الوحدات و لن يكون هناك تهاون مع القصرين بحق المرضي .

وأضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، بضرورة تكثيف خدمات المبادرات الرئاسية و نشر فرق التواصل المجتمعي وعقد ندوات تثقيف صحي وتوعية بالقري و نشر الثقافة الصحية بين المواطنين .

و تطرق الإجتماع الي المعوقات التي تواجه الفرق الطبية و طرق حلها والاستفادة القصوي من الموارد المتاحة .

ومن جانبه قام ممدوح محمدين المدير المالي والإداري للمديرية بمناقشة وشرح بعض الامور الإدارية، والاجابة عن استفسارات السادة مديرى الادارارت بشأن تلك الامور لتلافي اي أخطاء إدارية مستقبلاً