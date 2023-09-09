السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج

حادث سير
حادث سير

وقع حادث سير بطريق قرية كوم بدار دائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وذلك بعد أن انقلبت دراجة بخارية على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

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 نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم من بينهم شخص إصابته خطيرة، حيث تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

 

وكانت مستشفى سوهاج الجامعى قد أبلغت بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم عقب حجزهم بقسم طوارئ الحوادث بالمستشفى.

وبالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على الطريق بناحية قرية كوم بدار عقب اختلال عجل القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ر. ش . ر 42 سنة بغيبوبة تامة، وإصابة م . ن . خ 28 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة ك . م . ح 48 سنة باشتباه كسر بالذراع.

تم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة

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