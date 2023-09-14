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الخميس 14 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يؤكدان متانة العلاقات بين البلدين

سامح شكري ونظيره
سامح شكري ونظيره الأمريكي

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري  وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم 14 سبتمبر الجاري من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن.

متانة العلاقات الأمريكية المصرية

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على متانة العلاقات الأمريكية المصرية واستراتيجيتها وأهميتها لكل طرف، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم التأكيد على خصوصية العلاقة التي جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، التي ترسخت عبر آليات وأطر تعاونية متعددة، اقتصادية وتنموية وسياسية وأمنية وعسكرية، وتطلعهما إلى تعزيز تلك الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

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وزير الخارجية: علاقتنا مع فرنسا قوية ومتينة ونسعى لمواجهة التحديات

وأضاف السفير أبو زيد، أن الجانبين حرصا على التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة، وعلى رأسها الأزمة السودانية والوضع في ليبيا؛ حيث استعرض الوزير شكري الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة بشقيها السياسي والإنساني، وكذا جهود دول جوار السودان من خلال وضع الآليات التنفيذية لخطة العمل التي تم طرحها على قادة دول الجوار، كاشفا اعتزام مصر الدعوة لاجتماع لوزراء خارجية دول الجوار على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع المقبل. 

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وقد أعرب الوزير الأمريكي في هذا الإطار، عن تقدير بلاده للدور المهم الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تطرق الحديث للوضع في ليبيا وما شهدته مؤخرا من مآساة إنسانية؛ حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الجارية من أجل دعم جهود إغاثة الشعب الليبي الشقيق والمواطنين المصريين، في المناطق الليبية المنكوبة.

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