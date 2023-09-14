وزير الخارجية: علاقتنا مع فرنسا قوية ومتينة ونسعى لمواجهة التحديات

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على قوة ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية، موضحًا اعتزاز مصر بالعلاقات مع فرنسا التي تعد استراتيجية على أسس العلاقات التاريخية الممتدة، وكذلك وجود إرادة سياسية حقيقية توثيق العلاقات بين البلدين ومواجهة التحديات التي تواجه البلدين.

العلاقات المصرية الفرنسية

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن وزيرة الخارجية الفرنسية التقت الرئيس السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات في كل المجالات، وتلك المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

وأوضح وزير الخارجية، أن المباحثات تطرقت للقضايا الإقليمية في الشرق الأوسط وليبيا، متقدما بالتعازي لليبيا والمملكة المغربية جراء الإعصار والزلزال التي ضرب البلدين، لافتا إلى أن المباحثات تطرقت للوضع في الساحل والصحراء والوضع في سوريا والعراق.