بين السطور

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 08:42 م 9/14/2023 8:42:49 PM

وقفت الصغيرة بجسدها النحيل أمام الجميع لحظة اقتيادها لسماع أقوالها عن الحادث؛ لتؤكد أنها «بتكرهه بجد ولا تحبه» أبويا كان يدخن البانجو ودائم الشجار مع والدتى لاعتياده شراء المخدرات وعدم إنفاقه على البيت، ففكرت فى التخلص منه قتلته حرقا، وظلت تردد وتروى بدموع الحسرة والألم فى سطور القضية: نعم انتقمت لوالدتى منه، لم أنس أبدا ذلك المشهد وطريقته وهو يطرد أمى ويلقى بها على الأرض أمام الجيران بالشارع بطريقة سيئة وكأنه يطرد حرامى أو «شحات» كان يصرخ فى وجهها ويضربها بعنف ويتوعدها بأن تدبر له فلوس ليشترى بها «سجاير» ومستلزماتها وإلا يا بنت كذا وكذا لو رجعت إلى هنا مرة اخرى لن تخرجى إلا على المشرحة. لم يكتف أبى بهذا بل هدد الجيران بأنه ما يسمعشى صوت أحد أو يدخلها مسكنه حتى الصباح وإلا سوف ينال عقابه، وظل يخبط هنا وهناك. ويلقى بملابس أمى البسيطة فى الشارع والتى تطايرت مع الرياح فى يوم عاصف. ومع عصبيته وتهديده لى ألا أخرج معها ولا أساعدها بجمع ملابسها من الشارع، وهنا انتابنى الخوف وتملك جسدى وأصبت برعشة عصبية ودخلت دولاب الملابس الذى ظل يتأرجح بى لأنه شبه حطام من كثرة دفع أبى لأمى على الدولاب عندما تنتابه الحالة العصبية لإدمانه المخدرات ليصبح الدولاب شبه حطام، ومع تأرجحه كشف عن مكان وجودى ليوجه أبى لى عددا من اللكمات وصفعنى على وجهى وكدت أفقد وعيى، لكنه تركنى حتى أضع له فحم الشيشة على النار ليضع عليها المخدرات.

فقد أدلت الطفلة ذات الـ15 عامًا تفاصيل الجريمة، فعندما وقفت أمام النار التى أوقدتها لتضع له الفحم عليها وتتساقط دموعها على وجهها وعلى حبات الفحم فجأة نظرت إليه لتجده يقوم بحشو السيجارة بالبانجو، وهنا تفتق ذهنها للخلاص منه فأطفأت نيران الفحم تماما وفتحت محبس الأنبوبة بعد فصل الخرطوم، وتركته وتسللت إلى الخارج دون أن يشعر. وعندما انتهى من حشو سيجارته قام بإشعالها، ومع انتشار الغاز اندلعت النيران بالمسكن لتنفجر الأسطوانة ويحترق الأب وتتفحم جثته لتنهى الطفلة حياة والدها حرقًا وبطريقة مأساوية لتعترف بارتكابها الجريمة البشعة. وصدر القرار بإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية كونها دون السنّ القانونية، وحسبنا الله ونعم الوكيل فى تجار هذه السموم المدمرة والتى أضاعت المئات فى غياهب السجون والإدمان وعدم السيطرة على أنفسهم، وتسببت فى خراب بيوت كثيرة وضياع مستقبل أبنائهم، فهل من خلاص؟

إن هذه الجريمة تركت رسالة قوية لمن يفهم ويعى الأمر جيدا ولكل أب تسول له نفسه الاقتراب من تلك السموم المدمرة. كفانا الله وكفاكم شرها وحفظ الله البلاد والعباد منها.