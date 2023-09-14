كلام فى الهوا

الخميس 14/سبتمبر/2023 - 08:42 م 9/14/2023 8:42:43 PM

يقول العقلاء حاسبوا الفاعل ولا تُحاسبوا رد فعل المجنى عليه. ربما يكون رد الفعل لا ضرر منه، وأن سببه الأساسى هذا الفعل الذى تجاهل سكوتك وضعفك وتعاملك مع الأشياء ببساطة، وتصالح مع الجميع بغض النظر عن انفعالتهم.

وإذا صفعنا أحد الذين عيناهم مكانه خاصة ومساحة أمنه لا تتغير وفجأة بهذا الفعل فلا تتوقع رد فعلنا تجاهه - نحن لا نتغير عبثاً - نحن نتغير عندما نرى أن المعاملة تغيرت، عندما نرى كرامتنا تُهان، إذا رأيناكم تبتعدون عنا وكأننا أعداء لكم، نتغير عندما نكتفى من التجاهل والصمت الذى يأكل قلوبنا قلقاً، وإننا نتغير عندما نجد أن مكانتنا قد تغيرت لديك.

ولا تسأل نفسك لماذا كان رد فعلى على فعلك هكذا، لأنك لم تلاحظ التغير الذى طرأ علىّ، لأنه كما قال شكسبير «لكل فعل ردة فعل، لسنا مجانين لنتغير فجأة» ولا تسأل لماذا كان رد فعلى هكذا. فاعلم أن فعلك أوجعنى، ومن باب العدل والإنصاف أن تتقبل ردة فعلى مثلما تقبلت مرارة فعلك. من الوقاحة أن تنسى فعلك وتُحاسبنى على ردة فعلى.

لم نقصد أحدا!!