تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث مسجد الفتح"

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح" لجلسة اليوم الأخير من دور أكتوبر المقبل للمرافعة.

اقرا أيضا: قاضي مُحاكمة محمود عزت قبل الحكم عليه : من يخون شعبه وأمته وأهله لا يؤتمن





صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسد حجاج.

معاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما

كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما كما عاقبت 20 متهم بالسجن المشدد لمده 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمده 5 سنوات وعاقبت متهم "حدث" بالسجن لمده 5 سنوات.