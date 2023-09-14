زلزال جديد يضرب المغرب

أعلن مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال جديد في المغرب بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ويأتي هذا الزلزال ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي عقبت الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز بمدينة مراكش، السبت الماضي.

حصيلة الزلزال المدمر

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2946 وفاة، و5674 إصابة.

ووفقًا لصحيفة "هسبريس" المغربية، قالت الداخلية المغربية إنه "في حصيلة جديدة حتى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2946 شخصا، حيث تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصاً".

وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

يُذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، السبت الماضي، بلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر، وأودى بحياة ما يقارب 3000 شخص، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين.