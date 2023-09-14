مياه سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لإحلال وتجديد الشبكات

وقع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون لمد شبكات بطول 4.4 كم بقرية الصوامعة شرق، ومد شبكات بطول 1.2 كم لقرية بندار الشرقية والغربية، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى جهينة الشرقية، والكولا ونجع حمد بتكلفة إجمالية 13.2 مليون جنيه تخدم 255 ألف نسمة، وكذلك توصيل 200 وصلة مياه منزلية للأسر الأولى بالرعاية بمراكز دار السلام و إخميم وساقلتة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، إن مؤسسة مصر الخير قامت بتنفيذ مشروع مياه شرب بقيمة 17.2 مليون جنيه خلال العام الماضى تتمثل فى دق آبار ارتوازية بقرى المساعيد والرقاقنة بمركز جرجا وقرية الباسكية بمركز البلينا وقرية نقنق بمركز دار السلام والتل الزوكى بمركز طما وقرى جزيرة شندويل وباجا وبندار الكرمانية وتونس ونجع القنطرة بمركز سوهاج وقرى الشيخ سعيد وبنى منصور والحلافى بمركز البلينا وتوصيل المياه للمناطق المحرومة وإحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقرى الشيخ مكرم والروافع والصلعا وبلصفورة وأولاد عزاز بمركز سوهاج وبندار الشرقية والغربية بمركز جرجا والصوامعة شرق بمركز إخميم والصوامعة غرب بمركز طهطا.

وأوضحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير أن مؤسسة مصر الخير، تسعى إلى توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا مؤكدة أن مؤسسة مصر الخير تسعى دائما للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا لتنمية الإنسان المصري.

وفى نهاية اللقاء سلم مسئولى مؤسسة مصر الخير درعا تذكاريا للمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار لتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدنى ودعم الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة سوهاج.