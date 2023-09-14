صالح التويجري: الهلال الأحمر الليبي يحتاج إلى ٩ مليون دولار لإغاثة المتضريين في ليبيا

ثمن الدكتور صالح التويجري أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدور المصرى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم المساعدات الانسانية والإغاثية لدولة ليبيا.

وأضاف الدكتور صالح التويجرى في تصريحات خاصة لجريدة الوفد علي هامش فاعليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن الحكومة المغربية قامت بالحهود الإنسانية المطلوبة مشيداً بدور جمعية الهلال الاحمر والصليب الأحمر فى الدولتين اللذين قاما بجهود جبارة للإغاثة ومد يد العون للمحتاجين.

وأضاف التويجرى حديثه قائلا "بكل أسف تمر الدول العربية بالعديد من الكوارث والصراعات والتغير المناخى الذى أدى للعديد من الفيضانات والتصحر ، مطالباً الحكومات العربية بتحديث خطط مواجهة الكوارث حتى تكون قادرة لمواجهة الكوارث الطبيعية والمحتمل أن تزيد الفترة المقبلة ، ومشدداً على ضرورة إعادة تحديث الخطط والاستجابة الوطنية لمواجهتها وبناء قدراتها .

وأشار التويجرى أنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، قبل يومين والذى شدد على أن جامعة الدول العربية تولى أهمية كبرى بمتابعة الأوضاع الإنسانية فى الدول المتضررة وبأدوارها السياسية والإنسانية لمد يد العون لها ".

وأشاد التويجرى بالمعونات التى قدمتها جمعيات الهلال والصليب الأحمر فى الدول العربية. مؤكداً بأن جميع الدول أبدت مساعدتها للدولتين المتضررتين وهناك مساعدات تم تلبيتها من السلطات المحلية .

وأوضح التويجرى ، أنه تم اجراء مسح ميداني مع الهلال الأحمر المغربى خاصة أن البنيان الموجود فى القرى المتضررة بنيان هش وتم دراسة عدد المصابين والنازحين و عدد المحتاجين.

وتابع التويجري أن الهلال الأحمر الليبى يحتاج إلى ٩ مليون جنية لتقديم المعونات للمتضريين فى ليبيا ونناشد الجهات المعنية بجمع هذا المبلغ الزهيد ، مؤكداُ أن جمعيتي الهلال الأحمر فى ليبيا والمغرب يتضامنان فى تقديم يد العون للمحتاجين ونشد على أيدى السلطات فى البلدين بالتكامل فى إغاثة الملهوفين والمحتاجين .

وأكد التويجرى أن البيئة تتعرض للتدمير لذلك عقدت قمة المناخ فى شرم الشيخ وسوف تعقد قمة قادمة فى الإمارات، وهناك ارتفاع فى درجة حرارة الأرض يهدد باختفاء المدن الساحلية ومزيد من الاعاصير والجفاف فى السودان وجيبوتى والعراق وشمال سوريا وهز ما يهدد الكرة الأرضية بأكملها.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئونالاجتماعية ، أن الدول العربية اخذت مد يد العون فى التكاتف فى الأزمات التى حدثت فى المغرب وليبيا .

وأثنت السفيرة هيفاء أبو غزالة ، بجهود الدول العربية وتقديم المساعدات التى بدأت من مصر والإمارات ويتبعها لدول أخرى ، مشددة على ضرورة إطلاق مبادرة للتطوع لمد يد الغوث الإنساني للمحتاجين فى دولتى ليبيا والمغرب وجميع الدول العربية المتضررة.