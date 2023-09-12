الشباب والرياضة تقيم معرض دائم للمنتجات اليدوية والحرفية في القليوبية

نظمت الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب-الإدارة العامة للفتاة والمرأة، معرض دائم للمنتجات اليدوية والحرفية، في إطار توصيات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بإقامة معرض دائم لعضوات أندية الفتاة والمرأة علي مستوى المحافظات.

وتم تنفيذ المعرض بمركز شباب المنشية بمحافظة القليوبية، بمشاركة عضوات أندية الفتاة بمراكز شباب ( كفر مناقر - شبلنجة- الخانكة - ١٥ مايو - سنهرة - اسنيت - بيجام - صنافير) ، بالمحافظة .



وتضمن المعرض عددا من المنتجات التي تم انتاجها خلال ورش العمل التي أقيمت بأندية الفتاة والمرأة والمراه بالمراكز خلال الفترة الماضية.

وتُعد إقامة معروضات الحرف اليدوية والتراثية التي تقيمها وزاره الشباب والرياضه من خلال إدارة الفتاة والمرأة، فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخله، وتشجيع الفتيات ودعمهم من خلال توفير التدريب المناسب ومساعدتهم في اقامه المعارض التي تعد منافذ بيع لهم وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة وكذلك المساهمة في الحفاظ على العديد من الحرف والمنتجات من الاندثار.