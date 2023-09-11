عاجل
قناة السويس روح العالم والممر البديل ارموه وراء الظهر.. رد رسمي يحسم الجدل مواعيد مباريات بيراميدز للموسم الجديد 2023_2024 منتخب الجزائر يهزم ليبيا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة
الإثنين 11 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان يفتتحا حاضنة الأميرة فايزة

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، حاضنة الأميرة فايزة بكلية تربية رياضية للبنات بالجزيرة. 
بحضور الأستاذة الدكتورة أمل عبد الله، عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، الدكتورة سارة البيه، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور إيهاب عبد الرؤوف، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، ولفيف من اساتذة الجامعة.

اعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتدشين هذه الحاضنة الهامة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة توضح مدي الاهتمام بتطوير الرياضة ودمج المجالات العلمية مع التطبيق على ارض الواقع في مختلف المجالات، حيث تعمل الحاضنة على دعم مجالات الاعمال الرياضية واحتضان الافكار الجديدة في مختلف المجالات الرياضية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لرواد الأعمال للبدء في مشروعاتهم المختلفة.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: "تعتبر الرياضة وسيلة فعالة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية، وتعزيز قيم التحدي والتعاون والانضباط، ونحن في وزارة الشباب والرياضة ملتزمون بتوفير الفرص المناسبة للجميع لممارسة الرياضة وتطوير مواهبهم الرياضية".

وفي ختام كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر لجميع القائمين على هذا المشروع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه وأعرب عن تطلعه لمشاهدة المخرجات ليستفيد الجميع.

تعتبر حاضنة الأميرة فايزة أحدث إضافة إلى المؤسسات الرياضية في الجزيرة، وتهدف إلى توفير بيئة محفزة ومتطورة لتطوير المواهب الرياضية ودمجها بسوق العمل.

مواد متعلقة

جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لكفر العلماء

لو معندكيش وقت| حضري فطيرة السجق السريعة

مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 3621 حالة بالعيادات خلال أغسطس الماضي
الجريدة الورقية