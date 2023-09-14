مليون و800 ألف جنيه تعويضات لأسر مفقودي عاصفة "دانيال"

انتقل اللواء أشرف الداودي إلى قرية الصياد بمركز نجع حمادي، لتقديم واجب العزاء لعدد من أسر ضحايا عاصفة دانيال بليبيا، أدى محافظ قنا ومرافقيه، وعدد من أهالي القرية صلاة الغائب على الشهداء.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بتعميم صلاة الغائب على ضحايا الإعصار في جميع مساجد المحافظة، عقب صلاة الجمعة غدا.



قدم المحافظ، التعازي لأسر الشهداء، داعيا الله أن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم صرف إعانة عاجلة لجميع الأسر المتضررة، ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعفاء أبناء الشهداء وأفراد أسرهم، من مصاريف المدارس، ودعم أسر الشهداء بالمواد الغذائية اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بصرف تعويض مالي بقيمة ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و٢٥ ألف جنيه لأسرة كل مصاب، بعد تقديم واستيفاء الأوراق اللازمة لكل حالة.

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى أيوب رئيس قطاع ري قنا غرب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وفقد واستشهد ١٨ فردا من أبناء قرية الصياد شمال شرق قنا، جراء عاصفة "دانيال" الذي وقع بدولة ليبيا مطلع الأسبوع الجاري.