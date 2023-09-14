الصين تستعرض تجاربها الذكية في الزراعة و" المنظمة العربية " تتعاون معها

استعرض مستشار العلوم والتكنولوجيا الصيني تشانغ هوا تشينغ، استخدام التكنولوجيا في الزراعة ومنها انشاء منصات إدارة البيانات الضخمة للمراعي والمزارع الذكية (بدون تلامس)، وتكنولوجيا خدمة نخيل التمر، تكنولوجيا تحسين الجودة وزيادة الانتاج للمرافق الزراعية وإدخال الأصناف الجديدة للخضروات، تكنولوجيا الزراعة المحمية في البيئة عالية الحرارة، تكنولوجيا انتاج الخضراوات باستعمال المخالفات الزراعية والشجرية، الاستزراع السمكي والزراعة التكاملية والتنمية الخضراء عالية الجودة لمصايد الأسماك وحماية البيئة النهرية.

وجاء ذلك خلال زيارة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري للسفارة الصينيه بمصر، لبحث التعاون العربي الصيني في مجال الزراعة والأمن الغذائي.

وأعرب الدخيري عن تطلعه للوصول الي تعاون مثمر بين الجانبين، وجاءت هذه الزيارة يعقب زيارة وزير الزراعة الصيني للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، والاتفاق على تشكيل مجلس مشترك في التعاون الزراعي، وعبر عن تطلعه لمعرفة رؤية المنظمة العربية للتنميه الزراعية في تطوير التعاون المشترك.

وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية انه جاري التنسيق لتوقيع اتفاقية تعاون زراعي صيني عربي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال التدريب وبناء القدرات، واستخدام التكنولوجيا في الزراعية.

واستعرض تشينغ نشاطات التعاون القائم حاليا في مجالات التكنولوجيا الزراعية وريادة الاعمال واستخدامات الفضاء في الزراعة وحماية البيئة ورعاية الابتكار وقضايا زراعة الصحراء من خلال استثمار الابتكار والتحليل العملي لحالة نظام الري بالتنقيط الذكي للزراعة الصحراوية.

وأعرب الوفد العربي عن أمله في تطوير التعاون ليشمل التجارة والاستثمار المشترك. كما استعرض زيارة الوفد للصين للمشاركة في مؤتمر التعاون العربي الصيني السادس بمدينة ينشوان بنينغشيا وتوقيع اتفاقية التعاون مع المركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا.