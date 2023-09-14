الإيقاع بـ 8 سارقين في حملة أمنية بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات.

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إذ نجحت الحملات في ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما سلاح أبيض ومبلغ مالى ، وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم بإستخدام السلاح المضبوط بحوزتهما.

وضبط 5 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى جرائم السرقات ، وإرتكاب (4) وقائع سرقة مختلفة ، وبيعهم المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة "سئ النية") أمكن ضبطه ، وبحوزته دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة باب الشعرية ، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر – مفك) وإعترف بسرقتها من داخل سيارة حال توقفها بمحل الضبط بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته ، وإعترف بقيامه بسرقة بطارية سيارة أخرى حال توقفها أمام العقار محل سكنه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.