بخطوات بسيطة.. طريقة إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023.. يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك البحث "جوجل" عن تفاصيل إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023 وذلك بعدما أتاحت وزارة التموين خدمة إضافة الزوجة على البطاقة التموينية الخاصة بزوجها بعد فصلها عن بطاقة التموين الخاصة بأسرتها.

وخلال السطور التالية تقدم "بوابة الوفد" تفاصيل إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023 إلكترونيًا:

شروط إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

أن يكون الزوج حاملًا لبطاقة تموين باسمه حتى يستطيع من إضافة الزوجة على بطاقة التموين.

أن يكون الزوج حاصلا على الدعم من البطاقات التموينية، إلى جانب صرف بطاقة التموين شهريًا.

الأوراق المطلوبة لإضافة الزوجة على بطاقة التموين

صورة البطاقة الشخصية للزوج.

صورة البطاقة الشخصية للزوجة.

صورة البطاقة الشخصية لوالد الزوجة.

إحضار وصل كهرباء لمكان السكن.

تسجيل رقم الهاتف المسجل باسم الزوج.

خطوات إضافة الزوجة على بطاقة التموين 2023

ويتوجب الزوج الراغب في إضافة الزوجة على بطاقة التموين بعد التأكد من توافر الشروط، اتباع الخطوات التالية لإضافتها:

تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من أجل إضافة الزوجة على بطاقة التموين من خلال الرابط التالي

https://digital.gov.eg/

الدخول على إضافة الزوجة غير المقيدة قانونيًا.

تسجيل الزوج البيانات الشخصية .