كيفية استخراج رخصة قيادة مهنية 2023

استخراج رخصة قيادة مهنية.. يبحث كثير من الأشخاص عبر محرك البحث "جوجل" عن خطوات استخراج رخصة قيادة مهنية للعمل بمهنة قيادة الشاحنات وعربات النقل وتعد مهنة القيادة واحدة من أكثر المهن المطلوبة فى كثير من القطاعات.

وتستعرض "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الخطوات والشروط لاستخراج رخصة قيادة مهنية

شروط وخطوات استخراج رخصة قيادة مهنية 2023

يجب أن تكون القيادة هى مهنة المتقدم لطلب الرخصة.

أن يكون سن المتقدم لاستخراج رخصة قيادة 21 عامًا فأكثر.

تقديم أصل بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها وصورة منها، وأن تكون البطاقة سارية.

عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

اجتياز الكشف الطبي والحصول على تقرير طبى بسلامة المتقدم لطلب الرخصة.

شهادة التجنيد الخاصة بتأدية الخدمة العسكرية.

شهادة دراسية تثبت المؤهل الدراسى الحاصل عليه المتقدم لطلب الرخصة، سواء كانت شهادة محو أمية أو مؤهل متوسط أو غيره.

صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".

تقديم موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم، سواء كانت حكومية أو قطاعًا عامًّا أو قطاعًا خاصًّا.

اجتياز الاختبار النظري والعملي للسيارة المصرح بقيادتها.

تقديم مستند يثبت عضوية المتقدم بإحدى النقابات العمالية أو ما يتبعها.

تقديم مستند يثبت الاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا فى دائرة قسم أو وحدة المرور التى ستصدر منها الرخصة.