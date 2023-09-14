كيفية نقل رخصة محل للورثة بعد وفاة المالك

أتاحت وحدات الإدارة المحلية ومراكز التكنولوجيا في المراكز والأحياء على مستوى المحافظات العديد من الخدمات للمواطنين منها خدمة نقل رخصة محل تجاري أو صناعي أو عام للورثة عند وفاة صاحب الترخيص، ولكن مع تحديد بعض الضوابط والإجراءات.

وترصد “بوابة الوفد”، خلال التقرير التالي كيفية نقل رخصة محل في حالة وفاة صاحب المحل:

المعايير المطلوبة

مالك المحل أو الوكيل "بتوكيل رسمى موثق".

عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

رخصة المحل الأصلية.

صورة من إعلام الوراثة.

توكيل رسمي موثق من الورثة لأحدهم أو من ينوب عنهم فى اتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم ويكون هذا النائب مسئولًا عن تنفيذ أحكام التشريعات الحاكمة لأداء هذه الخدمة.

صورة من قرار الوصاية وصورة من موافقة النيابة الحسبية فى حالة وجود قصر من بين الورثة.

صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية، سواء شهادة أو خطاب أو إيصال.

فى حالة نقل الرخصة لمحل عام، يقدم الموقف من التجنيد إذا كان السن دون 30 عامًا.

صورة الترخيص الشخصى للمستغل والمدير والمشرف أو الموجود منهم.

صحيفة الحالة الجنائية "الفيش والتشبيه".

إجراءات الحصول على الخدمة.

كتابة نموذج الخدمة في المركز المختص.

تسليم المستندات المتعلقة بالخدمة والتأكد من اكتمالها.

إرسال الطلب متضمنًا بيانات منها (اسم صاحب الترخيص وتاريخ وفاة المرخص واسم الشخص المراد نقل الترخيص له ومحل إقامته والمهنة والجنسية)، ومرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحى بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة..

تسديد الرسوم المقررة للخدمة.

استلام الورثة الترخيص وتلقى الخدمة.