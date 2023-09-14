موعد إجازة المولد النبوي 2023 في القطاع الحكومي والخاص

إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. يبحث العديد من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عن موعد إجازة المولد النبوي، لاسيما بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع.

ومن هذا المنطلق وإيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاحتفال بتلك المناسبة الطيبة أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرية، طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ما هي الإجازات المتبقية في شهر سبتمبر 2023؟

الجمعة 15 الموافق سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 16 الموافق سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 22 الموافق سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 23 الموافق سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

الخميس 28 الموافق سبتمبر 2023 إجازة المولد النبوي 2023

الجمعة 29 الموافق سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية

السبت 30 الموافق سبتمبر 2023 عطلة أسبوعية