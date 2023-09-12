طرح حلوى المولد النبوي بتخفيضات تصل لـ30% (شاهد)

قال اللواء علي أشرف، الرئيس التنفيذي للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، إنه جرى العمل على إنتاج حلوى المولد النبوي، وبدأ طرح منتجات المولد بأسعار مخفضة منذ أمس الاثنين، وهناك حوالي 15 معرضاً تابعاً للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى في محافظات القاهرة والجيزة بالإضافة إلى كافة فروع شركات الجملة والسلع التموينية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف “أشرف”خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن جودة المنتجات على أعلى مستوى، ووزارة التموين تراعي فئات محدودي الدخل لذلك تطرح منتجات متميزة للغاية بأسعار معتدلة جدا ومخفضة بنسبة لا تقل عن 25% أو 30%، مؤكدا أن هامش الربح أقل من الأعوام الماضية، والمنتجات عالية السعر إلى حدا ما بسبب ارتفاع سعر خامات الإنتاج، مشيرا إلى أن التخفيضات على حلوى المولد مستمرة حتى يوم 29 سبتمبر أي بعد انتهاء المولد النبوي بيومين.

منتجات حلوى المولد النبوي

وتابع أنه تم تسليم كميات كبيرة من منتجات حلوى المولد النبوي وجاري الآن توزيعها على كل المحافظات بتوجيهات وزير التموين وبمشاركة جميع الشركات في المعارض التي تقيمها الغرف التجارية وعلى رأسها المعرض الرئيسي الذي سيقام في أرض المعارض بمدينة نصر “أهلا مدارس” في الفترة من 14 سبتمبر حتى 29 سبتمبر، إذ سيتم استغلاله لعرض حلوى المولد النبوي أيضا.

أهلا مدارس

وأشار إلى أنه سيتم المشاركة وطرح كل أنواع السلع التي ستكون متوفرة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وفي غيره هذه المناسبة، ووزارة التموين حريصة على توفير كل احتياجات المواطنين على مدار العام خاصة في المناسبات الدينية، وإقامة معرض “أهلا مدارس” في بداية العام الدراسي تأتي تزامنا مع ذكرى المولد النبوي، مشيرا إلى أنه لا يوجد كمية محددة للمواطن، بدأنا بالفعل بإنتاج كمية تبلغ 25 طن قابلة للزيادة حسب احتياجات السوق، وعلبة حلوى المولد الكيلو تبدأ من 85 جنيه وتضم 13 صنف.