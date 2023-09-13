أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023.. مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي كل عام، يرغب الملسمون في أداء مناسك العمرة، وهو ما جعلهم يكثفون البحث عن أسعار العمرة هذا العام، خاصة أن أسعارها شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام الماضية.

أسعار عمرة المولد النبوي 2023

أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وتختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف من حيث الخدمات المقدمة، ومحل السكن والبرامج التي يختارها المعتمر والتي تمكن في أعداد الأفراد في كل غرفة.

أسعار عمرة المولد النبوي

أولاً البرنامج الاقتصادي

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 27500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 33000 جنيه.

ثانيًا البرنامج الـ4 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 37900 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

ثالثًا البرنامج الـ 5 نجوم

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 45000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف المفردة: 90000 جنيه.