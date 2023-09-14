جائزة مصر للتميز الحكومي والمجلس الأعلى للجامعات في زيارة لجامعة عين شمس لمتابعة عملية التحكيم النهائية

عقدت جائزة مصر للتميز للحكومي اجتماع لجنة تحكيم جوائز التميز الداخلية لجامعة عين شمس برئاسة السفير هشام بدر، المشرف العام علي جائزة مصر للتميز الحكومي وبحضور المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستاذة سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور محمد محمدي، مدير التقييم والجودة بجائزة مصر للتميز الحكومي والدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير البريطانية، والاستاذة الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس والاستاذة الدكتورة هالة مشير، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لمتابعة عملية التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعة.

وخلال الاجتماع، أشار السفير هشان بدر ان اطلاق المرحلة الثانية من منظومة الجوائز الداخلية يأتي استكمالًا لمسيرة التميز الداخلي بعدد من المؤسسات الحكومية بهدف تعميق ثقافة التميز وتعزيز الروح التنافسية، للمساهمة في تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي" في دورتها القادمة.

ومن جانبه، اشاد المهندس خالد مصطفي بتعاون قيادات الجامعة ودورها الرائد في تطبيق معايير التميز بالجامعة ومشاركتها الفعالة في رحلة التميز خلال الدورات السابقة للجائزة الوطنية، مؤكدا أهمية الدور الريادي للجامعات ليس فقط في مجال التعليم والبحث العلمي انما لكونها بمثابة منارة للمعرفة والأفكار والتي نتطلع الى دعمها في نشر ثقافة التميز والجودة بالجهات المختلفة و معرباً عن تقديره لدور المجلس الأعلى للجامعات كشريك أساسي في تنفيذ ودعم منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية.

وخلال أعمال التحكيم، استعرض الدكتور محمد عبد السلام، مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي الآليات التي اتخذت لتنفيذ الجوائز الداخلية ، ومراحل العمل بداية من مرحلة تدريب سفراء التميز والمقيمين والتي استمرت لمدة 790 ساعة عمل، وتقديم طلبات الترشح، و تلى ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم ثم عرض النتائج النهائية و قام فريق التقييم و لجنة الجودة باستعراض نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المتأهلة ووصولا الى عرض التوصيات الختامية ، تجدر الإشارة الى تقدم عدد 12 كلية بجوائز التميز المؤسسي "فئة الكليات الحكومية" لتتأهل الى مرحلة الزيارات الميدانية 6 كليات تنافست داخليا للفوز بجائزة جامعة عين شمس للتميز الداخلي تمهيدا لتصعيد الثلاثة الأوائل للمنافسة على مستوى الجمهورية بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها القادمة 2024.