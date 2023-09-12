تعليم سوهاج تعلن عن تفاصيل جوائز مسابقة المستشار محمد شوقي الفنجرى

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب الإشتراك في المسابقة السنوية لجائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري وكيل هيئة قضايا الدولة الأسبق لعام ٢٠٢٤ والتي تبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية الممنوحة للفائزين بها (٦٠) ألف جنيه وذلك في إطار دعم وتنمية روح الإبتكار والبحث العلمي والأدبي للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم وتحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم .



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن المسابقة تجرى عن طريق أبحاث تقدم في إحدى الموضوعات التالية: التغييرات المناخية في ميزان الفقه الاسلامي - تجديد الخطاب الدعوى والإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.



ويمنح خلالها الفائز جائزة تقديرية لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه حيث قررت اللجنة العليا للمسابقة تخصيص مبلغ ٢٠ ألف جنيه جائزتين تقديريتين لعدد ٢ من الفائزين في أي من موضوعي المسابقة مع تخصيص مبلغ (٤٠) ألف جنيه لعدد (٨) جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة الغير فائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بواقع (٥) آلاف لكل باحث تشجيعاً له.



وقد حددت اللجنة العليا للمسابقة ٣١ يناير ٢٠٢٤ موعد نهاية تقديم الأبحاث والتي سوف يتقدم المتسابق بتسليمها باليد بموجب إيصال استلام بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة بالقاهرة.





وتجرى المسابقة طبقا للشروط التالية:

ـ أن تكون الأبحاث مقدمة من ٣ نسخ لاتقل عن ٧٠ صفحه ولا تزيد عن ١٥٠ صفحة.

ـ تكون الأبحاث حديثه لم يسبق نشرها أو تقديمها لأي جهة أخرى.

ـ ألا يكون المتسابق قد حصل على أي جائزة أصلية في المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لمنح الفرصة لغيره من المتسابقين.